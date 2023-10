Casinò S.Vincent, + 6% incassi e presenze a settembre

Al Casinò di Saint Vincent il mese di settembre si è chiuso con un incasso di 5 milioni e 91.192 euro, il 5,92% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Gli ingressi sono stati 23.516, il 5,97% in più. Da registrare la crescita delle slot machine (+19,27%) e la flessione dei giochi da tavolo (-9,99%).

"I primi nove mesi del 2023 - si legge in una nota della casa da gioco - confermano il trend positivo di miglioramento rispetto al 2022. Il progressivo introiti lordi è pari a 50.290.864 euro, il 9,80% in più rispetto al 2022, ripartiti in 22.199.561 euro ai tavoli da gioco e 28.091.303 alle slot machine. Gli ingressi al 30 settembre 2023 sono 238.004 in crescita del 10,76% rispetto allo stesso periodo del 2022".

