Morto Fabio Protasoni, lunedì il funerale ad Aosta

Si terrà lunedì 2 ottobre alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo, nel quartiere Dora di Aosta, il funerale di Fabio Protasoni, capogruppo di Progetto civico progressista in Consiglio comunale morto ieri a 57 anni dopo una lunga malattia.

Intanto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell'amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio.

"Piango la perdita di una persona leale, fiera e coraggiosa - dichiara il sindaco Nuti - che quando accendeva le sue parole col fuoco della passione, non lo faceva mai per emergere, ma per servire le idee in cui credeva, in cui crediamo. Quel mondo di giusti cui anelava resterà la nostra méta nella memoria di lui che vive in noi e in chi lo ha molto amato".

"Forza e coraggio, avanti un passo: era quasi sempre la frase conclusiva delle telefonate con Fabio che oggi ci ha lasciato", ricorda il presidente del Consiglio, Tonino. "Con la stessa forza - aggiunge - ha affrontato una tremenda malattia che purtroppo ha vinto. Ci lascia una persona tenace, autenticamente appassionata di politica, ma che faceva del dialogo e della sintesi la sublimazione politica del suo agire. Mancherà tanto a tutti".



