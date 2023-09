Morto Fabio Protasoni, Csv "lascia un vuoto immenso"

Il Csv esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Fabio Protasoni, morto ieri a 57 anni dopo una lunga malattia e "da sempre protagonista nel mondo del Terzo Settore".

"A tutti noi e all'intero mondo del Volontariato lascia un vuoto immenso per il grande impegno che ha sempre assicurato in questi anni e fino all' ultimo giorno. Il suo ricordo rimarrà scolpito in tutti noi nell'azione quotidiana che porteremo avanti nella costruzione di una autentica Comunità solidale alla quale Fabio ha contribuito, in maniera determinante e in prima fila.

Da sempre ci ha spronati ad andare avanti, a proseguire con intensità il cammino intrapreso avendo cura di non dimenticare gli 'ultimi', le persone più fragili. Continueremo a portare avanti l'impegno che il nostro amico Fabio ha sempre dimostrato".



