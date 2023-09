Lavoro, nel secondo semestre +0,2% di occupati sull'anno in Vda

Cresce il tasso di occupazione e cala quello di disoccupazione nel secondo semestre del 2023 in Valle d'Aosta, nel confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso.

In base agli ultimi dati Istat, le persone occupate sono passate in un anno dal 69,4 al 69,6 per cento (a fronte di una media nazionale del 61,6 e nel Nord-ovest del 68,6 per cento).

Tra i maschi la crescita è stata più lieve (dal 73,7 al 73,8 per cento) mentre tra le femmine è più marcata (dal 65,1 al 65,5 per cento).

In 12 mesi il tasso di disoccupazione è passato dal 6,2 al 4,5 per cento (a fronte di una media nazionale del 7,6 per cento e nel Nord-ovest del 5 per cento). Se tra i maschi è in lieve aumento (dal 4,8 al 4,9 per cento) il calo si registra tra le donne (dal 7,8 al 3,9 per cento).

Rispetto al primo trimestre 2023, il tasso di occupazione cala di 2,8 punti e quello di disoccupazione aumenta di 0,4 punti.



