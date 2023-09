Carabinieri, prima donna in Valle d'Aosta a guidare una gazzella

Per la prima volta i carabinieri del Gruppo di Aosta impiegano una donna come autista di una gazzella della Sezione radiomobile di un Nucleo operativo e radiomobile.

A ricoprire il delicato compito, da pochi giorni, è la carabiniera Monica Catalano.

Siciliana, 28 anni, dopo aver conseguito la maturità classica è stata arruolata nell'Esercito italiano e per tre anni ha prestato servizio presso il Comando di artiglieria contraerea di Sabaudia. Successivamente è stata arruolata nell'Arma dei carabinieri e, dopo il corso, è stata destinata al Comando stazione di Aosta.

"Successivamente - fa sapere l'Arma - avendo superato le impegnative prove per acquisire il brevetto di autista di guida veloce è stata destinata, come prima donna in assoluto, a svolgere questo impegnativo incarico presso la Sezione radiomobile" del Norm della Compagnia di Aosta.



