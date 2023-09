Sanità, aumentati posti per riabilitazione under 18 ad Aosta

Sono state aumentate le sedute di primo accesso per i servizi di riabilitazione distrettuali dedicate agli under 18. Lo fanno sapere dall'Usl della Valle d'Aosta.

Dal 2 ottobre, solo per la fascia d'età 12-18 anni, "le prenotazioni delle prestazioni di riabilitazione (primo accesso per valutazione) relative ai servizi di Logopedia, Neuropsicomotricità e Fisioterapia saranno gestite direttamente da tutti i Cup ospedalieri, territoriali e dal Cup telefonico", proseguono dall'Usl, sul cui sito è possibile consultare gli orari.

"La nuova procedura amplia la possibilità di accesso alle prenotazioni per questo segmento di utenti del servizio", concludono dall'azienda sanitaria.



