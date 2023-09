Plaisirs de culture, oltre 35 mila gli ingressi registrati

Dal 16 al 24 settembre sono state oltre 35 mila le visite a siti, musei e castelli in occasione di Plaisirs de culture en Vallée d'Aoste, rassegna con cui la Regione ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio. Un numero di fronte al quale l'assessorato regionale ai Beni culturali e attività culturali esprime "piena soddisfazione".

Il tema di questa undicesima edizione è stato 'Living Heritage - Patrimonio vivente'.

Il totale delle visite comprende 26.000 ingressi ai siti culturali regionali e circa 4.000 ingressi nelle sedi dei partners. Per gli eventi organizzati dalla Soprintendenza e dai partner sull'intero territorio regionale sono state calcolate 5.000 persone.

Per l'assessore Jean-Pierre Guichardaz, "questa rassegna evidenzia, ogni anno, la capacità della Soprintendenza di intercettare un crescente desiderio di intrattenimento culturale, unito alla voglia di riscoprire il territorio".





