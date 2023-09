Nasce lo Sportello itinerante, servizi Usl in cinque comuni

Partirà dal Comune di Valtournenche, lunedì 2 ottobre, lo 'Sportello itinerante', un'iniziativa dell'Usl pensata per migliorare l'accesso ai servizi amministrativi sul territorio regionale. Il progetto è stato ideato e proposto dal gruppo di lavoratrici della Struttura complessa coordinamento amministrativo delle aree della prevenzione, territoriale e ospedaliera in occasione del concorso di idee aziendale ed è stato scelto dalla commissione "tra i più virtuosi e ben strutturati". I servizi offerti riguardano il supporto alla prenotazione di esami e ritiro referti, rinnovo esenzioni, supporto all'utilizzo Fse e attivazione della Tessera sanitaria.

Lo Sportello itinerante, in fase di sperimentazione fino ad aprile 2024, è strutturato su un calendario prestabilito e tenendo conto anche delle giornate di mercato zonale: lunedì a Valtournenche (Consultorio Usl in frazione Cretaz, 67), martedì a La Thuile (consultorio Usl in via Collomb, 5), mercoledì a Cogne (consultorio Usl in località Village de Cogne, 49), giovedì a Brusson (poliambulatorio in rue La Pila, 182), venerdì a Gaby (consultorio in località Chef lieu, 24). Le località sono state scelte sia per la loro distanza dagli sportelli fissi - che si trovano a Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas - sia perché hanno sul territorio una sede aziendale. L'orario 'autunno/inverno' è dalle 10 alle 13 e quello 'primavera/estate' dalle 10 alle 14.

Una iniziativa "senza costi aggiuntivi per l'azienda Usl" e che mira a essere "una nuova modalità 'itinerante' per avvicinarci a quei cittadini che per varie ragioni hanno più difficoltà a spostarsi e a percorrere lunghe distanze" dice Massimo Uberti, direttore generale Usl.



