Morto Fabio Protasoni, capogruppo di Pcp in Consiglio ad Aosta

E' morto a 57 anni Fabio Protasoni, capogruppo di Progetto civico progressista in Consiglio comunale ad Aosta. Malato da più di un anno, era ricoverato all'hospice dell'ospedale Beauregard.

Originario di Brescia, sin dagli anni novanta aveva ricoperto incarichi apicali di rilievo nazionale nelle Acli. Si è occupato, tra l'altro, di terzo settore e immigrazione, per poi divenire, nel 2006, quadro responsabile del Patronato Acli della sede regionale del Piemonte. A partire dal 2000 ha partecipato, in qualità di rappresentante del Terzo settore e delle Acli, ai tavoli di concertazione con il governo sui provvedimenti legislativi di competenza e sulle leggi finanziarie.

Nel 2011 ha fondato in Valle d'Aosta l'associazione 'Pendolari stanchi Vda', con lo scopo di tutelare gli utenti dei trasporti valdostani e diffondere una cultura della mobilità sostenibile. Giornalista pubblicista per alcuni anni, è stato dal 2014 al 2016 membro del Coordinamento regionale del Forum del terzo Settore in Valle d'Aosta.

A livello politico, prima del passaggio a Rete civica, è stato militante del Pd arrivando a ricoprire la carica di presidente dell'assemblea regionale del partito in Valle d'Aosta.

Lascia la moglie Nathalie Grange, giornalista professionista, e i figli Paolo e Bianca.



