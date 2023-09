Dislessia, tappa ad Aosta del progetto My story

Dal 2 all'8 ottobre torna l'appuntamento annuale con la Settimana nazionale della Dislessia, organizzata dall'Aid (Associazione italiana dislessia) per sensibilizzare sui disturbi specifici dell'apprendimento.

Il 4 ottobre la sezione Aid di Aosta ospiterà il progetto 'My Story': "I volontari del gruppo giovani attraversano l'Italia per condividere la propria esperienza sulla dislessia con genitori, docenti ma soprattutto con i propri coetanei", spiegano dall'Aid.

L'evento si articola in tre appuntamenti: la mattina è riservata alle classi prime della fondazione liceo linguistico di Courmayeur, il pomeriggio al convitto regionale Federico Chabod di Aosta, con due incontri.



