Usl-sindacati, accordo sul contratto collettivo della Sanità

L'Usl della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Savt-Santè, Nursind, Nursing up, insieme alle Rsu, hanno raggiunto l'accordo per l'attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità.

Tra 'Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali' e 'Fondo premialità e condizioni di lavoro' si tratta di quasi 13 milioni e 300 mila euro che saranno distribuiti, a seguito di specifici accordi attuativi, ai circa 1.730 lavoratori del settore.

Tra le principali novità, è stato portata da 1.000 a 1.300 euro l'indennità prevista per i circa 975 professionisti della salute e funzionari (infermieri, tecnici ed amministrativi) titolari di un incarico di base e si è previsto di assegnare, per la prima volta, degli incarichi professionali anche agli operatori ed agli assistenti (ex Bs e C), al fine di estendere la possibilità di riconoscimento delle professionalità e dell'impegno lavorativo a queste categorie di lavoratori.

Si è inoltre previsto di procedere ad un adeguamento delle indennità per tutti gli incarichi di media ed elevata complessità (sostanzialmente coordinamenti, incarichi di funzione ed Rrp) che, a seguito di una nuova mappature ed un nuovo bando, saranno conferiti ai professionisti della salute e funzionari a partire dal prossimo anno.

Nell'ambito delle iniziative dirette al personale chiamato a prestare la propria attività in settori che richiedono una maggiore presenza nell'arco delle 24 ore giornaliere, l'azienda Usl si è impegnata a prevedere un aumento del 20% sulla tariffa individuata dal contratto collettivo nazionale per le indennità relative alle reperibilità ed ai turni.



