Usl, due nuovi medici di famiglia in arrivo

Dal 1/o ottobre un nuovo medico di assistenza primaria, la dott.ssa Marta Alliod, prenderà servizio nel Distretto numero 2 di Aosta, a seguito del pensionamento, dal 30 settembre, del dottor Luciano Bessolo. Lo comunica l'Usl.

Gli assistiti del dottor Bessolo residenti nello stesso ambito dell'area del medico (Aosta, Saint-Christophe, Quart, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan) passeranno alla dott.ssa Alliod in modo automatico senza bisogno di ricorrere alle procedure di iscrizione. Gli assistiti che non sono residenti in questi Comuni (quindi "fuori ambito") dovranno invece procedere alla scelta del nuovo medico a partire da lunedì 2 ottobre. Gli orari ambulatoriali e il recapito telefonico della dott.ssa Alliod saranno pubblicati sul sito aziendale nella pagina dedicata.

Nel Distretto 2 è previsto un altro pensionamento (dottor Antonino Sarro) il 30 novembre. Contestualmente, il 1/o dicembre prenderà servizio il dott. Michele Izzo e dagli ultimi giorni di novembre potrà essere scelto.

Intanto il dottor Davide Chabod e il dottor Agostino Nicotera termineranno il corso di Medicina generale a metà novembre e da quella data potranno essere scelti dai cittadini perché passeranno da mille a 1.500 assistiti.



