Uncem, preoccupa la chiusura del traforo del Monte Bianco

"Probabilmente qualcuno che aveva esultato, due settimane fa, per la proroga ai lavori al Monte Bianco, non aveva capito. Perché invece i lavori al tunnel ci saranno e saranno molto impattanti. Già nelle prossime settimane, fino al 18 dicembre. Lo apprendiamo e siamo preoccupati per gli impatti negativi sulla viabilità e sugli altri transiti alpini, dei quali parleremo oggi alle 18 a Ormea". Lo affermano Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, con Marco Bussone, presidente Uncem nazionale, e Jean Barocco, consigliere Uncem della Valle d'Aosta.

"Siamo preoccupati - proseguono - perché non si parla di seconda canna. Va programmata e progettata ora. I lavori al Bianco saranno di forte impatto per il Pil di Piemonte e Valle d'Aosta e ancora una volta Uncem chiede interventi politici con visione e programmazione. Anche per la seconda canna al Bianco".





