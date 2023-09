Triangolare del soccorso alpino in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta ha ospitato quest'anno la due giorni di lavori nell'ambito del Triangolare del soccorso alpino che ha visto impegnati i soccorritori italiani (Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza), francesi (Pghm) e svizzeri (Air Zermatt).

Oltre alle esercitazioni pratiche, sono stati affrontati temi di attualità e si è discusso delle problematiche riscontrate nel corso dell'anno. Tra le tematiche, anche la gestione della reazione emotiva in caso di soccorso a persona conosciuta e le implicazioni sul piano operativo.

La giornata odierna è stata dedicata alla visita in hangar e alla Centrale unica del soccorso.

"Per i soccorritori delle tre nazioni confinanti - spiega il direttore del Soccorso alpino valdostano, Paolo Comune - il Triangolare è un momento molto importante: oltre agli argomenti di fondamentale interesse ed alle esercitazioni, è imprescindibile il valore riconosciuto all'interazione, professionale e umana, tra colleghi che appartengono a realtà differenti ma che hanno in comune situazioni ed obiettivi. Il confronto è sempre utile e porta non solo a nuove competenze ma anche all'utile coordinamento in caso di interventi condotti in sinergia e collaborazione".



