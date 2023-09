Mondial des vins extrêmes, le selezioni entrano nel vivo

Ha preso il via la trentunesima edizione del Mondial des vins extrêmes, con 863 vini provenienti da 26 Paesi da tutto il mondo. Il Giappone è la novità assoluta, alla prima presenza, e poi bottiglie 'eroiche' dal continente americano, oriente, Europa, Africa con Capo Verde. Le selezioni si svolgeranno fino a domani a Sarre. Al lavoro ci sono nove Commissioni di assaggio, di cinque componenti ciascuna.

Il Paese del Sol Levante partecipa con cinque vini in concorso. Fra le presenze, significativo è il ritorno dell'Ucraina con tre etichette in concorso, senza dimenticare il Brasile che dopo la prima volta del 2022, quest'anno partecipa con ben 42 vini, provenienti da nove aziende. In totale 25 Paesi esteri partecipanti con 145 aziende e 415 vini in concorso: la Spagna si conferma il primo paese estero con 190 etichette; quindi il già citato Brasile, e a seguire la Germania con 38, Francia e Svizzera 36; poi Georgia, Libano, Portogallo, Slovenia, Serbia, Giappone, Argentina, Grecia, Malta, Cile, Capo Verde, Polonia, Ucraina, Macedonia del Nord, Slovacchia, Usa, Andorra, Armenia, Austria, e Stato di Palestina. Sono 18 invece le regioni eroiche italiane con 448 etichette da 174 aziende: a guidare la pattuglia di vini tricolori c'è il Veneto (con 59 vini), seguono - restando nelle prime posizioni - Valle d'Aosta (56 vini), Liguria (53), Sicilia (48), Trentino (42), Lombardia (30), Piemonte (29) e Campania (28).



