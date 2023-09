Auto a gpl colpisce guardrail e va in fiamme, conducente salvo

Un'auto bi-fuel è andata in fiamme stamane a Gressoney-Saint-Jean. Il rogo è divampato dopo un incidente autonomo: il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro il guardrail a bordo carreggiata. La persona al volante è uscita in tempo dall'abitacolo ed è illesa.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 8, lungo la strada regionale 44. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, professionisti e volontari. Le squadre di Aosta hanno provveduto ai controlli e alle verifiche necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto gpl del veicolo.



