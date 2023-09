Aosta, il bike sharing gratuito apre ai turisti

Le oltre 60 biciclette 'pubbliche' messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Aosta saranno utilizzabili anche dai turisti e, più in generale, dai non residenti. Il Consiglio comunale ha infatti approvato, con una lieve modifica, una mozione del gruppo Forza Italia per estendere il servizio 'C'entro in bici', che fino ad oggi era limitato a residenti in Valle d'Aosta, studenti e lavoratori della città.

La scorsa primavera il parco bici è stato completamente rinnovato dall'amministrazione comunale.

Il gruppo Forza Italia contestava che il servizio "non prende minimamente in considerazione le richieste e le esigenze dei visitatori della nostra città, che per via della sua vocazione turistica avrebbe invece il dovere di aprire il bike sharing pubblico anche ai turisti, a maggior ragione tenuto conto della rete di percorsi ciclabili in via di realizzazione sul nostro territorio".



