Presentata la Delta Safarista, restomod off road da 400 cavalli

Dopo la Futurista, arriva la versione da fuoristrada. Presentata all'atelier Girardo & Co di Oxford (Regno Unito), la Lancia Delta Safarista è un restomod basato su una Lancia Delta integrale 16 valvole: stessa vettura d'origine della Futurista, ma un risultato del tutto diverso.

La Safarista è, infatti, progettata solo per l'uso in fuoristrada e in pista: qui funzionalità e durata contano più dell'estetica, e l'obiettivo della sua struttura è di consentire prestazioni di guida di alto livello.

Come per la Futurista, Podium advanced technologies, azienda con sede a Pont-Saint-Martin (Aosta) ha supportato Automobili Amos nella progettazione, sviluppo e assemblaggio del primo prototipo, e lo studio BorromeodeSilva ha definito lo stile della nuova Safarista. Podium sarà coinvolta anche nella realizzazione di una serie in edizione limitata (fino a dieci vetture) nei prossimi mesi.

Il restomod ha un motore aggiornato da 400 cavalli, con nuovo turbocompressore, intercooler, sistema di raffreddamento e centralina elettronica da corsa personalizzata. Per consentire alla vettura di sentirsi a proprio agio anche lontano dall'asfalto, il telaio è stato rinforzato e arricchito con un roll-bar integrale. Anche sospensioni e freni sono progettati per l'uso in fuoristrada, con sospensioni Reiger regolabili, freni Brembo motorsport e freno a mano idraulico. Allo stesso modo, il sistema di trasmissione è stato ridisegnato, con un cambio sequenziale a cinque marce e un nuovo differenziale posteriore. Oltre al design rinnovato per aumentare la fruibilità fuoristrada, Safarista ha nell'abitacolo componenti da sport motoristici, come le cinture di sicurezza a sei punti Sabelt, la pedaliera regolabile e i sedili avvolgenti in carbonio.



