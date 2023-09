La Commune à l'école, torna il concorso educativo per le scuole

Con l'avvio dell'anno scolastico 2023-2024 torna 'La Commune à l'école'. Il concorso educativo, oltre a consentire di scoprire i comuni e il territorio, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani studenti alle istituzioni locali, attraverso una conoscenza più approfondita delle competenze e del funzionamento degli organismi che le regolano.

Un modo per sviluppare nei ragazzi la consapevolezza e l'apprendimento delle competenze civiche.

Il concorso, rivolto alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie valdostane, è organizzato dal Celva, in collaborazione con l'assessorato regionale ai Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali. Il tema per le classi della scuola dell'infanzia è 'C'era una volta...raccontiamo, con un viaggio nei ricordi, storie, miti e leggende che caratterizzano il nostro Comune'. Alle classi della scuola primaria è invece proposto di lavorare sul tema 'Accadde oggi...Attraverso eventi, feste o ricorrenze, conosciamo meglio il nostro Comune'.

Le classi che intendono partecipare al concorso devono confermare l'adesione - via pec all'indirizzo protocollo@pec.celva.it - entro il 26 gennaio 2024. Il termine per la consegna delle opere è fissato al 28 marzo 2024. In palio, per le classi vincitrici, escursioni e laboratori didattici sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA