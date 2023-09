Festa dei nonni, prezzo ridotto in castelli e siti archeologici

In occasione della Festa dei nonni, lunedì 2 ottobre, i castelli, musei e siti archeologici di proprietà regionale riserveranno l'ingresso a prezzo ridotto per tutti i nonni in compagnia dei nipoti. I siti archeologici aderenti all'iniziativa sono: il Museo archeologico regionale (Mar), il Teatro romano, la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo e il Ponte-acquedotto di Pont-d'Ael.

Al Mar, inoltre, mercoledì 4 ottobre, dalle ore 15 alle 17, è previsto per nonni e bambini un laboratorio dal titolo 'Per...Bacco, alla scoperta delle origini della viticultura', con la preparazione di una bevanda speciale.

Visitabili a tariffa ridotta per i nonni anche i castelli Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, Aymavilles, Sarre, Fénis, Gamba di Châtillon e Issogne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA