Capitale della cultura, ad Aosta 2,2 milioni per cinque progetti sfumati

La città di Aosta si è aggiudicata un finanziamento da 2,2 milioni di euro vincendo un bando del ministero delle Imprese e del made in Italy. I fondi sono destinati a realizzare cinque progetti che il Comune aveva presentato con la candidatura a Capitale italiana della cultura 2025 (titolo stato assegnato ad Agrigento). "In sostanza non abbiamo preso il milione di euro di Aosta capitale della cultura ma ne abbiamo guadagnati 2,2", ha detto il sindaco, Gianni Nuti, in apertura dei lavori del Consiglio comunale.

"Avevamo promesso - ha ricordato - che ci saremmo adoperati per recuperare delle risorse utili per concretizzare la progettualità inserita all'interno del dossier, indipendentemente dalla vittoria". Per questo "abbiamo partecipato a un bando del ministero delle Imprese e del made in Italy, con un progetto che valorizzava le iniziative che coniugassero la dimensione della territorialità e del made in Italy con l'innovazione tecnologica. Attraverso una rete di partnership con aziende, con l'Osservatorio astronomico della Valle d'Aosta, con l'Eubage, con Innova e altre piccole imprese che o sono startup o costruiscono prodotti tecnologici innovativi, abbiamo elaborato un progetto che si chiama 'Aostae Alp tech', che si è aggiudicato un finanziamento di 2.212.367 euro, di cui 1.703.050 in quota ministero e 509.317 euro in quota alla partnership, precisando che all'interno della partnership il Comune di Aosta dovrà assicurare un contributo di zero euro".

"Questo significa - ha aggiunto Nuti - che avremo 2,2 milioni per realizzare cinque dei progetti di Aosta capitale cultura in un arco di tempo anche piuttosto limitato. Tengo a dire che siamo arrivati quinti su 36 domande insieme a sole università. L'unica città vincitrice è Aosta, sono stati finanziati solo sette progetti". Il sindaco ha aggiunto che "questo risultato dovrà trovare gambe rapidamente, con un impegno che riusciremo a onorare anche utilizzando delle risorse dedicate che sono previste dal progetto stesso. Quindi non dovremo gravare sull'amministrazione anche sotto il profilo amministrativo ma ci doteremo di una struttura dedicata insieme alle partnership, che sono solide, quindi abbiamo la certezza che le cose andranno in porto bene"





