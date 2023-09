Milano-Cortina, la Valle d'Aosta vuole essere "parte attiva"

"È stato un incontro di approfondimento che ha fatto seguito alla disponibilità che avevamo lanciato come Valle d'Aosta nel mese di luglio, in occasione della visita del presidente Malagò nella nostra Regione. Abbiamo quindi ribadito l'interesse e la disponibilità della Valle d'Aosta a essere parte attiva nell'ospitalità di squadre in fase di preparazione alle Olimpiadi, così come di accogliere eventi a corollario di questa grande manifestazione del mondo degli sport invernali". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore al Turismo e Sport, Giulio Grosjacques, dopo l'incontro di oggi a Milano, nella sede della Fondazione Milano-Cortina 2026, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in qualità di presidente dell'organizzazione della XXVa edizione dei Giochi olimpici invernali, in calendario dal 6 al 22 febbraio 2026.

Erano presenti alla riunione anche il presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz - che ha accompagnato Testolin e Grosjacques - e Andrea Varnier, chief executive officer della Fondazione Milano- Cortina.





