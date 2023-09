Gestore del traforo del Monte Bianco, 'difficile riaprire prima'

"Possiamo confermare che i lavori inizieranno il 16 ottobre prossimo alle ore 8 e siamo impegnati a rispettare l'obbligo di riapertura entro il 18 dicembre.

Ovviamente c'è l'impegno di tutti i tecnici, di tutte le imprese, a cercare di riuscire ad anticipare la riapertura, ma in questo momento non siamo in grado: per noi la riapertura in questo momento è il 18 dicembre". Così all'ANSA il direttore gerente del Geie-Tmb, Riccardo Rigacci, in merito alla chiusura di nove settimane per lavori del traforo del Monte Bianco.

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in una nota dopo l'incontro di stamane con il prefetto dell'Alta Savoia per vagliare il calendario delle chiusure aveva dichiarato: "Abbiamo comunque condiviso la necessità che venga, in ogni caso, garantita la data di riapertura del 18 dicembre prossimo per permettere il ripristino della viabilità prima del periodo natalizio e che, se possibile, questa stessa data sia anticipata".

Dopo la riunione di stamane tra prefetture in merito al calendario dei lavori proposto dal Geie, Rigacci spiega che è arrivata già la conferma da parte della Regione Valle d'Aosta mentre è attesa quella francese.

I percorsi alternativi indicati rimarranno il traforo del Fréjus per i mezzi pesanti, per quelli leggeri il tunnel del Gran San Bernardo e - fino a quando non sarà chiuso per l'arrivo della stagione invernale - il passo del Piccolo San Bernardo. Tutti gli abbonamenti in corso in validità e che scadono dopo il 16 ottobre "saranno prorogati di tre mesi", aggiunge Rigacci.





