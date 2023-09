Donoday 2023, l'evento clou il 9 ottobre al castello di Sarre

Oltre 20 iniziative, 14 associazioni coinvolte ed eventi da Courmayeur a Pont-Saint-Martin. È il Donoday, l'appuntamento ideato dall'Istituto italiano della Donazione con lo scopo di dare visibilità al tema del dono in tutte le sue forme.

In Valle d'Aosta l'iniziativa è promossa dal Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta (Csv) e durerà fino al 31 ottobre.

"La manifestazione è diventata un patrimonio dell'intera comunità, non cala dall'alto", dice il presidente del Csv, Claudio Latino.

Evento clou sarà la giornata del 9 ottobre, con "La bellezza del dono", organizzata nel castello di Sarre dedicata ad associazioni e Comuni. "Si tratta di un evento di restituzione alla cittadinanza a cui parteciperanno esponenti nazionali del mondo del volontariato, si terranno salotti e confronti con le fondazioni", aggiunge Latino, che precisa: "L'evento non potrà essere aperto al pubblico per ragioni di spazio".

Per Ronny Borbey, sindaco di Charvendod e rappresentante del Celva, "sostenere il dono è una delle finalità di una pubblica amministrazione, che deve occuparsi anche degli aspetti sociali della comunità e per farlo ha bisogno delle associazioni. I Comuni che hanno aderito moralmente sono nove e altri sei lo hanno fatto con progetti specifici".



