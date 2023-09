Confindustria Nord ovest, una sede esclusiva a Bruxelles

Nella delegazione a Bruxelles di Confindustria in Avenue de la Joyeuse Entrée, da oggi le tre associazioni regionali di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta hanno una sede operativa a loro dedicata. Si tratta, fa sapere l'organizzazione degli industriali, di "uno dei passi concreti realizzati dalle tre associazioni che il 14 dicembre 2022 hanno siglato un protocollo di collaborazione per rispondere alle nuove esigenze del sistema confindustriale nel Nord ovest del Paese".

"Congiuntamente rappresentiamo 7.500 imprese che occupano circa 350mila addetti in maniera diretta. Abbiamo voluto andare oltre i meri confini amministrativi regionali, per connettere in modo più efficiente le realtà produttive che operano con filiere interdipendenti e integrate nelle nostre tre regioni che ogni anno generano circa 200 miliardi di Pil" sottolineano Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte, Giovanni Mondini presidente di Confindustria Liguria, e Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta nel corso della visita a Bruxelles organizzata per l'apertura degli uffici.

Alla realizzazione dell'ufficio a Bruxelles sin da questa prima fase oltre ai tre enti regionali di Confindustria, partecipano direttamente anche le quattro territoriali liguri di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, e le territoriali piemontesi di Asti, Biella, Verbania e Novara Vercelli Valsesia.

La missione primaria delle delegazione di Confindustria "è rappresentare, promuovere e difendere gli interessi del sistema industriale italiano all'interno del consesso europeo. Questa responsabilità chiave comprende l'attività di lobby su questioni legislative e opportunità di finanziamento dall'Ue. Ma la delegazione" offre "anche formazione sui temi europei e informazioni al sistema associativo di Confindustria".



