Traforo Monte Bianco, ipotesi chiusura di nove settimane

Una chiusura totale per lavori di nove settimane al traforo del Monte Bianco, dalle 8 del 16 ottobre alle 22 del 18 dicembre prossimo. E' l'ipotesi formulata dal gestore italo-francese del traforo del Monte Bianco, il Geie-Tmb, ora al vaglio dei servizi di prefettura di Valle d'Aosta e Alta Savoia (Francia). Si tratta di un calendario non ancora definitivo, stilato insieme alle aziende sulla base della riprogrammazione delle opere.

Il cantiere-test di 15 settimane per ristrutturare 600 metri di volta, che sarebbe dovuto partire lo scorso 4 settembre, era infatti stato rinviato di un anno dopo la frana del 27 agosto in Maurienne (Francia) che aveva portato la chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Fréjus per 12 giorni.

Gli interventi previsti in queste nove settimane al Bianco non riguarderanno la volta ma altre parti del traforo, come - in base a una prima previsione - la soletta su cui poggia il piano viabile e alcuni impianti, a partire dai ventilatori in volta.

Cantieri che - in caso di necessità per eventuali chiusure di altri trafori - consentirebbero un ripristino della circolazione in tempi relativamente più brevi rispetto a un lavoro di ricostruzione della volta.

Il calendario previsionale, quindi non ancora definitivo, prevede inoltre che le quattro chiusure notturne infrasettimanali (dalle 22 alle 6) per lavori, iniziate il 18 settembre scorso, proseguano fino alla notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre.



