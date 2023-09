Traforo Monte Bianco, attesa martedì la decisione sulla chiusura

E' in calendario domani mattina, martedì, l'incontro tra il prefetto dell'Alta Savoia (Francia) e il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, nell'ambito delle sue funzioni prefettizie, a riguardo della riprogrammazione delle chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco in questo autunno. Dovranno esprimersi sulla ipotesi avanzata dal Geie-Tmb, il gestore della galleria, che ha proposto uno stop dal 16 ottobre al 18 dicembre prossimo. Si tratta di un periodo di nove settimane, quindi maggiore rispetto alle sei o sette di cui si era parlato dopo la riunione della commissione intergovernativa italo-francese del 7 settembre scorso.

Solo dopo la riunione "verrà data l'ufficialità del periodo", ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin, a margine di una conferenza stampa per illustrare i provvedimenti varati dalla sua giunta. "Probabilmente chiuderà più di sette settimane", ha confermato Testolin, ma "il limite massimo" per la fine dei lavori "rimane quello del 18 dicembre".

La maggiore durata dei lavori "è legata alle attività che sono state richieste dalla commissione intergovernativa affinché venissero eseguite", spiega all'ANSA Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb.



