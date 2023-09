Salute, al via richieste di esenzione per endometriosi in Vda

"Da oggi è possibile richiedere l'esenzione dei farmaci per le donne affette da endometriosi in ogni stadio di gravità. È possibile attraverso specialisti regionali, anche se l'iter è ancora in fase di definizione da parte dell'Usl". Lo spiega Silvy De Francesch, psicologa referente dell'associazione Ape Onlus in Valle d'Aosta, che aggiunge: "Questo è un importante passo che speriamo venga recepito anche a livello nazionale".

Una prima proposta di legge sul tema era stata presentata dal gruppo Lega nel 2022 ed è sfociata in una risoluzione dello stesso gruppo "e ora trasformate in una delibera di giunta - dice il capogruppo Lega, Andrea Manfrin - e a quanto ci risulta siamo la prima regione in Italia ad adottare l'esenzione per ogni stadio della malattia".

"Abbiamo voluto inserire anche il percorso psicologico perché studi dimostrano che questa patologia compromette la vita della donna", conclude De Francesch.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA