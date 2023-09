Morte di Napolitano, anche ad Aosta un registro di condoglianze

Come accade nelle altre regioni, anche in Valle d'Aosta, dopo il decesso dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, viene aperto un registro di condoglianze, come predisposto dal presidente della Regione nell'ambito delle sue attribuzioni prefettizie. I cittadini interessati possono recarsi presso la saletta di palazzo regionale, ad Aosta oggi, lunedì 25 settembre, dalle 14 alle 19 e domani, martedì 26 settembre, dalle 8 alle 12.

Napolitano "ha avuto a cuore nel suo percorso politico anche la nostra regione, con la visita del 2011 e la capacità di salvaguardia delle nostre prerogative statutaria e del bilinguismo", ha sottolineato il presidente della Regione, Renzo Testolin, a margine della conferenza stampa convocata per illustrare i provvedimenti varati dal suo esecutivo.



