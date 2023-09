Istat, la Valle d'Aosta ha perso 729 residenti in un anno

La popolazione in Valle d'Aosta, definita sulla base del Censimento, al 31 dicembre 2021 ammonta a 123.360 residenti, in calo dello 0,6% rispetto al 2020 (-729 individui) e del 2,7% rispetto al 2011. Sono 40 su 74 i comuni - fa sapere l'Istat - dove la popolazione diminuisce: in valore assoluto, le perdite più consistenti si registrano ad Aosta (-300), Courmayeur (-119) e Valtournenche (-75); in termini relativi a Courmayeur (-4,4%), Issime (-3,8%) e Bard (-3,6%). Il decremento rispetto al 2020 si deve "alla dinamica naturale e alla correzione censuaria entrambe negative, non compensate da un saldo migratorio in ripresa". Il tasso di mortalità è diminuito, dal 14,6 per mille del 2020 al 12,1 per mille del 2021, con un picco del 27,3 per mille nel comune di Bard. Gli stranieri censiti sono 8.090 (-305 rispetto al 2020), il 6,6% dei cittadini; provengono da 122 paesi, perlopiù da Romania (27,9%), Marocco (18,9%) e Albania (8,6%). Le donne sono il 51% dei residenti, superando gli uomini di 2.500 unità, soprattutto a causa della maggiore longevità. L'età media si è innalzata rispetto al 2020, da 46,6 a 46,9 anni.

Gressoney-La-Trinité e Gignod sono i comuni più giovani (rispettivamente 42,3 e 44,0 anni), mentre Rhêmes-Notre-Dame e Champorcher quelli più anziani (52,4 e 52,0 anni). Gli analfabeti e alfabeti senza titolo di studio sono il 3,4% dei residenti; il 32,3% dei residenti ha conseguito il diploma di licenza media, il 35,4% ha il diploma di scuola secondaria o di qualifica professionale, il 14,5% un titolo accademico.

Diminuiscono gli occupati rispetto al 2011 (3 mila persone in meno, -5,1%), soprattutto fra gli uomini (- 8,3%); mentre aumentano le persone in cerca di occupazione (+27,3%), soprattutto tra gli uomini (722 in più, +48,8%).



