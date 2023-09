Covid: contagi a Variney, stop ai nuovi ricoveri

Due ospiti della struttura sanitaria di Variney sono risultati positivi al Covid-19. Per questo al momento sono stati sospesi i nuovi ricoveri. I contagiati sono stati isolati all'interno della struttura. L'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e di supporto della struttura sanitaria di Variney è esternalizzata e diretta da un direttore sanitario nominato dall'Usl. Nei giorni scorsi anche alcuni operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19 e allontanati.

Di recente gli ospiti del J.B. Festaz di Aosta - destinato a diventare ospedale di Comunità - sono stati trasferiti a Variney, struttura con trentuno posti letto, ventuno dei quali riservati a utenti che necessitano di cure estensive e dieci per pazienti che hanno bisogno di assistenza prolungata. Al momento gli ospiti sono ventisette.

"Non sono ancora previste limitazioni per i parenti perché tutti i visitatori indossano dispositivi di protezione individuale e i pazienti positivi sono stati isolati - spiega il direttore della struttura, Franco Brinato - ma non è detto che che in futuro, in base ai numeri, possano esserci misure più restrittive". Prosegue Brinato: "Al momento i positivi sono pochi e non vogliamo privare gli utenti della vicinanza dei familiari. In caso di sintomi facciamo screening su pazienti e operatori".



