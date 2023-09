Alpeggi, dalla Regione aiuti straordinari per 1,7 milioni

La giunta regionale ha stanziato 1,7 milioni di euro per concedere aiuti straordinari ai conduttori di alpeggi residenti in Valle d'Aosta. "La misura prevede 50 euro per ettaro ad azienda, da un minimo di 400 euro a un massimo di 10 mila. Si tratta di risorse in più che diamo per andare a sopperire alle perdite per gli alpeggi registrate nel passaggio dalla precedente programmazione Psr al nuovo Csr.

Alcune aziende hanno avuto perdite molto importanti, anche superiori ai 10 mila euro", ha detto l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel, durante la conferenza stampa per presentare i principali provvedimenti della giunta regionale.

"La misura sarà aperta sul portale della Regione dal 6 novembre al 20 novembre", ha anticipato Carrel.



