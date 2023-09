Teatro in carcere, i detenuti protagonisti a Brissogne

I detenuti sono stati i protagonisti della rappresentazione teatrale 'Il Tavolo di Don Chisciotte', in scena ieri nel carcere di Brissogne. Presentata da Donatella Corti, referente regionale dall'associazione Libera, l'iniziativa si è svolta a conclusione della prima edizione del 'Percorso caffè letterari: il teatro dentro', azione del Piano Corresponsabilità educativa&legalità proposto dal Tavolo tecnico permanente sulla Corresponsabilità educativa e sulla legalità in collaborazione con enti e associazioni. L'evento 'Artinsieme' è proseguito con il concerto 'Dai diamanti non nasce niente…', organizzato dal Serd dell'azienda Usl Vda con il Duo De André, formato dai musicisti Valeria Zanella e Andrea Filippi.

"Questo progetto - spiega il dottor Gerardo di Carlo, direttore del Serd, organizzatore dell'evento - nasce dalla volontà di fare un dono. Il dono è per i detenuti, persone ai margini della società, gli ultimi, che spesso non hanno più la forza di credere in un futuro diverso". Il nuovo Piano relativo all'anno scolastico 2023/2024 "sarà arricchito di ulteriori e interessanti nuove azioni e progetti finalizzati alla prevenzione delle dipendenze e della commissione dei reati e, insieme, a contribuire a realizzare la finalità rieducativa della pena", anticipa Antonella Giordano, direttrice del carcere .

"Abbiamo preso a cuore queste iniziative progettuali proprio perché consentono di sviluppare le potenzialità espressive della persona", sottolinea l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz. Per l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, "si tratta di un lodevole esempio positivo di come la sanità e la cultura possano unirsi per promuovere il recupero e la riabilitazione dei detenuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA