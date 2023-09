Sicurezza sul lavoro, evento rock per le scuole superiori

'Rock'n'Safe - Looks that kill show' è il titolo dell'evento organizzato per il prossimo 26 settembre, in orario scolastico, e riservato a studenti delle classi terze e quarte delle istituzioni secondarie di secondo grado. Lo spettacolo, che si terrà al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta, mette al centro i comportamenti 'sicuri' da adottare nei contesti lavorativi, ma anche della vita quotidiana, portando in scena uno show immersivo tratto dal fumetto 'Looks that kill' di Stefano Pancari, safety manager, speaker e formatore Hse. Storytelling, musica rock e altre arti condurranno gli spettatori alla riflessione nonché alla consapevolezza dell'importanza di una tematica quale la sicurezza sul lavoro. Parteciperanno circa 250 studenti.

L'iniziativa, realizzata dall'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro in collaborazione con Europe direct Vallée d'Aoste dell'assessorato Affari europei, l'assessorato del Sistema educativo e con il patrocinio della sede regionale Inail di Aosta, si inserisce all'interno di una settimana di eventi dedicati alla sicurezza sul lavoro. Inoltre il 27 settembre, Inail organizzerà il Forum della prevenzione presso l'aula magna Sant'Anselmo dell'Università della Valle d'Aosta, iniziativa nazionale dell'istituto che costituisce un percorso di riflessione e confronto con istituzioni e parti sociali.

