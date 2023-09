Ricerca dispersi in montagna, esercitazione interforze ad Arpy

Un'esercitazione congiunta tra istituzioni preposte alla ricerca e al soccorso di persone disperse in territorio impervio è andata in scena stamane in Valle d'Aosta. Ad organizzarla ad Arpy, frazione di Morgex, il Comitato scientifico ricerca scomparsi.

Con l'impiego di figuranti è stata messa in campo la ricerca di cinque dispersi, anche in una cascata. Sono state impiegate squadre via terra, anche con unità cinofila cadaverica, e un elicottero della Guardia di finanza dotato di strumentazione per la ricerca di cellulari.

"L'attività è stata finalizzata sia a uno scambio di esperienze con i soccorritori provenienti da fuori regione sia a creare ancora maggiore sinergia tra le istituzioni che operano in Valle d'Aosta", spiega l'organizzatore, Delfino Viglione, coordinatore territoriale del Comitato scientifico ricerca scomparsi ed ex comandante del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entrèves (Courmayeur).

Oltre al Sagf, all'esercitazione hanno preso parte Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Protezione civile, Arma dei carabinieri, Peloton de gendarmerie d'haute montagne de Chamonix (Francia), insieme a unità cinofile della Protezione civile nazionale e della Repubblica di San Marino. Presente anche un'associazione francese, l'Association Jassim.

Le operazioni si sono svolte tra le ore 9 e le 14; a seguire un debriefing.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA