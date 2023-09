Morte di Napolitano, il cordoglio del sindaco di Aosta

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, a titolo personale e a nome dell'amministrazione comunale, esprime cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

"Giorgio Napolitano - dichiara Nuti - è stato un politico modernista e insieme ancorato a valori antichi, mediatore saggio e colto, ispirato da un amore per la libertà tutto partenopeo, capace di ironia sagace come di sincera commozione, tra gli ultimi grandi personaggi della Prima Repubblica. Da uomo politico di partito fu tra i principali esponenti dell'ala riformista all'interno del Pci, ispirata alla concezione della socialdemocrazia e, successivamente, da uomo delle istituzioni, incarnò appieno i valori della Costituzione facendosi garante della Repubblica sia da Presidente della Camera sia, in seguito all'elezione a Presidente della Repubblica in periodi critici della storia recente. A Montecitorio visse gli anni cupi di 'tangentopoli', riuscendo a mantenere il legame di rispetto tra i cittadini e i loro rappresentanti che si stava sfaldando sull'onda dell'antipolitica, mentre da capo dello Stato dovete affrontare gli anni della recessione economica, con il Paese a rischio di fallimento, governando con consapevolezza e rigore le crisi politiche, in modo da assicurare quanta più stabilità possibile all'Italia, anche a costo di scelte difficili e, a volte, impopolari".



