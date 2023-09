La Valle d'Aosta al festival 'L'Italia delle Regioni'

La Valle d'Aosta prenderà parte, dal 30 settembre al 3 ottobre, a 'L'Italia delle Regioni', festival itinerante ospitato nella sua seconda edizione dalla Regione Piemonte: quest'anno la manifestazione si snoderà da piazza Castello, che si trasformerà in un 'Villaggio delle Regioni', all'insegna delle eccellenze territoriali, ai luoghi simboli della Storia d'Italia. Da Palazzo Reale al Teatro Carignano, che ospiteranno, lunedì 2 e martedì 3 ottobre, due giornate di incontri istituzionali passando per l'Archivio di Stato, dove si terranno i tavoli tematici con presidenti, assessori regionali e stakeholder.

"La manifestazione per la Valle d'Aosta è l'occasione per connotare le nostre specificità e le nostre peculiarità di regione di montagna", dichiara il presidente della Regione, Renzo Testolin. "Ma ancor più - aggiunge - sarà un momento per poter esplicitare quelle che sono le nostre esigenze infrastrutturali all'interno di uno dei tavoli tematici che sarà parte dell'ambizioso e ricco programma che verrà presentato nella sede piemontese. Riteniamo opportuno evidenziare, anche in questa sede, le esigenze e i bisogni di un territorio di confine che deve e che vuole confrontarsi con le altre realtà transalpine per dare sempre più consistenza al profilo di una Valle d'Aosta spazio ideale di scambi e di integrazioni".

"Questo ci permetterà di sottolineare con forza i bisogni di un territorio particolare come quello valdostano ai confini con altri Stati quali la Francia e la Svizzera - conclude Testolin -, per continuare nel futuro i rapporti indispensabili che ci consentano di progredire verso una Regione europea dei popoli".





