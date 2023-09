Hockey, presentata ad Aosta la squadra Ares sport

Nuove energie nel mondo dell'hockey valdostano: la prima squadra degli Aosta gladiators diventa Ares sport. La presentazione ufficiale è avvenuta venerdì sera in piazza Chanoux, alla vigilia del debutto in campionato al palaghiaccio di corso Lanceri. Il gruppo è "pronto a brillare in Serie C", la Ihl division 1, forte della presenza nella società di Dany Bahar, costruttore di auto di lusso con l'azienda Ares Modena e con un passato da manager in Red Bull, Ferrari e Lotus.

"Fin dagli inizi della sua carriera - comunica la società in una nota - Dany Bahar coltivava il sogno di realizzare un laboratorio di progetti sportivi vincenti accomunati da un'unica visione ispirata ai valori più puri dello sport inteso non solo come prestazione fisica, ma come vero e proprio evento di intrattenimento. Fondamentale è stato il supporto di Manuel Tenca, giocatore di hockey professionista, imprenditore nel settore immobiliare e oggi manager sportivo con importanti connessioni anche nel mondo del calcio professionistico. E' stato lui infatti la scintilla che ha permesso di trasformare un'avventura nata per puro divertimento in un progetto visionario con grandi ambizioni di crescita, all'altezza del prodotto offerto da Ares".

A seguire gli aspetti operativi del progetto sarà Luca Giovinazzo, ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio, "ideatore e gestore dell'accademia per giovani talenti 'Aosta gladiators'", mentre la selezione dei giocatori sarà curata da un agente canadese, Brian Ihnacak, ex giocatore di hockey.





