Azione, Napoli "Sarò commissario straordinario in Valle d'Aosta"

"La costruzione di una forte area riformista, liberal-democratica ed europeista, in stretto collegamento con Renew Europe, è da sempre la stella polare che guida le battaglie politiche di Azione: quella direzione di marcia non è stata minimamente intaccata dalle vicende del 'Terzo Polo'. Anzi, possiamo dire oggi che ne esce rafforzata e con maggiore elementi di chiarezza. Con questo spirito ho accettato l'incarico di commissario straordinario del partito in Valle d'Aosta. Con il contributo decisivo e come sempre disinteressato degli amici valdostani procederò alla riorganizzazione del partito, per rilanciare l'azione e rafforzarne la presenza sul territorio". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli della segreteria nazionale di Azione, dopo le dimissioni della segreteria regionale in Valle d'Aosta.



