Mondial des vins extremes, oltre 850 etichette in gara

Oltre 860 vini provenienti da 319 aziende da 26 Paesi: sono i numeri della 31/a edizione del Mondial des Vins extremes in calendario giovedì 28 e venerdì 29 settembre a Sarre.

"Si tratta della seconda edizione più partecipata di sempre (solo dopo il 2019) e l'edizione con il record di Paesi partecipanti", spiegano dalla Regione.

L'iniziativa è organizzata dal Cervim viticultura eroica. La novità dell'edizione 2023 è la partecipazione del Giappone, con cinque vini in concorso su 863. Inoltre, tornerà l'Ucraina, con tre etichette e il Brasile parteciperà con 42 vini provenienti da nove aziende. Saranno 18 le regione 'eroiche' italiane, con 448 etichette da 174 aziende: il Veneto porterà 59 vini, la Valle d'Aosta partecipa con 56 e la Liguria con 53.

Nell'iniziativa rientra anche il concorso Extremes Spirits international Contest, riservato ai distillati e giunto alla terza edizione.

Si tratta dell'unica manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. I vini ammessi al concorso provengono da vigneti che si trovano o a una quota superiore ai 500 metri sul livello del mare (ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano, o in terreni con pendenze superiori al 30% o in sistemi viticoli su terrazze o gradoni o da viticolture delle piccole isole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA