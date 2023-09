Marché au Fort, eccellenze enogastronomia in vetrina a Bard

Due giorni di eventi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Valle d'Aosta. Torna Marché au Fort, l'evento ideato per incoraggiare e sostenere le produzioni locali. Per l'edizione 2023, la 19/a, saranno 72 le aziende partecipanti all'evento in calendario il 7 e l'8 ottobre dalle 9,30 alle 18,30. Nel borgo di Bard si potranno assaporare salumi, formaggi, miele, carni e vini prodotti sotto regimi in qualità Dop, Doc e Ig e prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), trasformati e biologici.

"Per arricchire il panorama degli espositori e conoscere anche alcune eccellenze di altri territori, l'assessorato, con la collaborazione della Condotta Slow food Aosta, ha invitato alcune aziende con prodotti 'presidi slow food'. Saranno presenti in particolare il Marrone della Valle di Susa Igp (To) e il Peperone di Capriglio (At)", spiegano dalla Regione. Sarà presente anche l'associazione valdostana olivicoltori.

Nella due giorni dedicata all'enogastronomia si terrà anche il convegno "Montagna slow Valle d'Aosta - Natura è salute". Il Convegno - che promuove la coltivazione degli orti e il contatto diretto tra produttori e cittadini - è in programma sabato dalle 14,30 alle 17 e domenica dalle 9,30 alle 13,30. Spiega l'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel: "Abbiamo voluto aggiungere un tassello perché un convegno di questo tipo è un messaggio su cui possiamo e dobbiamo riflettere. Oggi facciamo parte tutti di un sistema molto virtuoso e far parte di un sistema vuol dire anche conoscerlo.

Questo è Marché au Fort".

Per l'occasione l'ingresso al Forte di Bard sarà gratuito (saranno a pagamento l'ingresso ai musei e alle mostre). Anche per questa edizione la Chambre valdotaine propone l'iniziativa "Sapori valdostani offerti dalla Chambre": i visitatori, completando una tessera a punti disponibile nei punti informativi, potranno usufruire di un buono di 10 euro ogni 70 spesi.



