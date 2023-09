Energia, Fitch conferma rating BBB+ per la Cva

L'agenzia di rating Fitch ha confermato per la Compagnia valdostana delle acque (Cva) un 'Long term issuer default rating' di BBB+ stable outlook ed un 'senior unsecured rating' BBB+. "Tale conferma - si legge in una nota - riflette principalmente la solidità finanziaria di Cva ed il suo piano di sviluppo industriale 2023-2027 volto a diversificare significativamente il profilo di produzione di energia rinnovabile attraverso lo sviluppo di impianti fotovoltaici ed eolici, a complemento della valorizzazione degli asset idroelettrici esistenti".

Per l'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, "il rating riconosce l'importanza che la strategia di diversificazione tecnologica riveste per avere una significativa resilienza nel medio lungo periodo nell'affrontare i cambiamenti climatici, contribuendo al contempo alla transizione energetica del Paese". "Lo sviluppo industriale prefigurato - prosegue - consentirà altresì di cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione".

"I driver del rating considerano, oltre alla strategia di diversificazione del piano di sviluppo industriale, la solida struttura patrimoniale del Gruppo - aggiunge il presidente di Cva, Marco Cantamessa - che, insieme ad una buona liquidità finanziaria, può aiutare a far fronte ai potenziali investimenti aggiuntivi per i rinnovi delle concessioni idroelettriche nel medio termine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA