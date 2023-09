Disability manager, Bertschy "valorizzare competenze"

"Questo percorso non ha singole tappe, ma un obiettivo di crescita graduale per continuare a dare a tutti la possibilità di trovare in aziende pubbliche e private capacità di accoglienza e valorizzazione delle competenze". Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Luigi Berstchy, durante la consegna dei diplomi di Disability manager a 26 persone come esito di un corso mirato per qualificare lavoratori che favoriscano l'inserimento nelle realtà aziendali di persone con disabilità e in situazione di svantaggio. "Non si tratta di assolvere un obbligo di legge - prosegue Bertschy - ma di costruire una comunità coesa che possa dare risposte sempre migliori".

Considerato il numero di richieste arrivate in Regione, l'assessorato ha deciso di proporre un secondo percorso formativo che sarà gestito da Progetto formazione e dal consorzio Trait d'Union. Per partecipare è necessario presentare domanda di iscrizione entro il 4 ottobre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito regionale, nella sezione imprese. I posti a disposizione sono 25 e il corso durerà 80 ore.



