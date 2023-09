Azione, si dimette la segreteria regionale in Valle d'Aosta

Si dimette la segreteria regionale di Azione in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato in una nota il segretario regionale Marco Curighetti. Lasciano anche gli altri membri della segreteria Patrik Aloisi, Gabriella Poliani e Giuseppe Grassi, rispettivamente tesoriere, responsabile organizzativo e responsabile comunicazione. "Tale decisione - si legge in una nota - muove a seguito dell'evidenza, ormai conclamata, che il progetto di dare seguito all'area politica del Terzo Polo così come presentato agli elettori nel corso delle elezioni politiche è ormai naufragato in modo definitivo, e con esso le motivazioni che ci hanno visto aderire ad Azione fin dalla prima ora".



