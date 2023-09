ArtigianImpresa 2.0, progetto sostiene giovani imprenditori

Al via la seconda edizione di "ArtigianImpresa", progetto promosso con l'obiettivo di rinnovare nelle nuove generazioni il valore del 'fare manuale' e di mantenere vivo il savoir-faire proprio dell'artigianato valdostano. L'iniziativa è curata da L'Artisanà, brand di comunicazione dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition.

"Questa nuova edizione - si legge in una nota - non solo aiuterà i neoimprenditori a fare fronte a problemi di carattere amministrativo, burocratico, organizzativo e commerciale, ma approfondirà più nello specifico anche tematiche inerenti a comunicazione, promozione, marketing e social media".

Nel concreto, "ArtigianImpresa 2.0 fornirà il supporto tecnico e gli strumenti idonei per imparare a comunicarsi nella maniera più corretta, e verrà dato spazio alla creazione dell'identità commerciale dell'artigiano tramite un focus su scelta del nome e quindi del brand, decisione del logo e valutazione del packaging più idoneo; verranno poi approfondite tematiche quali l'autopromozione e la narrazione della propria figura professionale, analizzati gli strumenti di comunicazione offline quali volantini e biglietti da visita e online come social media, website e servizi email". "ArtigianImpresa 2.0" è un progetto finanziato dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili nell'ambito dell'avviso pubblico "1-2023: Giovani imprenditori Vda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA