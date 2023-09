Anno record per impianti di Zermatt, ricavi per 91 milioni

Anno record per la Zermatt Bergbahnen, società che gestisce gli impianti di risalita sul versante svizzero del Cervino: nel periodo 2022-2023 il ricavo d'esercizio è stato di 88,1 milioni di franchi svizzeri ovvero 91 milioni di euro (+6,8%), l'Ebitda di 48,8 milioni di franchi svizzeri (55,3% del ricavo d'esercizio) e il cash flow di 45,5 milioni di franchi svizzeri (51,7% del ricavo d'esercizio). "I dati operativi record - si legge in una nota - hanno portato a un risanamento del bilancio, consentendo così la distribuzione dei dividendi".

"La crescente domanda da parte di turiste e turisti provenienti dall'Asia e dal Nord America - si legge in una nota - ha portato l'attività estiva del 2022 a un nuovo livello record in termini di guadagno. Solo nel segmento dello sci estivo si è registrato un calo, poiché a causa della mancanza di neve nell'inverno precedente non si è formato lo strato isolante sul ghiaccio e quindi, per motivi di sicurezza, si è dovuto sospendere l'esercizio per circa 50 giorni".

L'assemblea della Zermatt Bergbahnen ha deciso di distribuire agli azionisti un dividendo dall'utile di bilancio e di riportare a bilancio l'importo rimanente. Il presidente Franz Julen e i membri del consiglio di amministrazione sono stati rieletti. "È bello vedere che continuiamo a essere sulla via del successo - ha detto Markus Hasler, ceo di Zermatt Bergbahnen - e che possiamo raggiungere risultati di assoluto rilievo grazie a una strategia chiara e alle decisioni giuste nei momenti importanti".



