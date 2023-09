Monterosa Ski chiude bilancio dell'estate, + 15% presenze

Crescono del 15% le presenze e del 22% il fatturato: così si chiude il bilancio dell'estate della Monterosa Ski, società che gestisce gli impianti di risalita in val d'Ayas, valle di Gressoney e Valsesia. "Una stagione che è andata oltre le più rosee aspettative - si legge in una nota - complice anche l'apertura anticipata della stessa al primo giugno, decisione che ha permesso il raggiungimento dei rifugi in alta quota e l'anticipo di tutte le attività alpinistiche".

Nel periodo dal primo giugno al 17 settembre 2023 le presenze sono state 159.559 (+15% rispetto al 2022) e il fatturato è aumentato del 22,17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Interessante - prosegue la nota - i numeri registrati da Gressoney-La-Trinité che conta 80.409 presenze nel 2023 (nel 2022 erano state 68.053) a sottolineare il successo dei percorsi alpinistici di alta quota e l'ottima tenuta dei ghiacciai, favorita dalle intense nevicate dello scorso maggio e dalle basse temperature della prima parte dell'estate".

"La scelta di anticipare l'apertura della stagione al primo giugno ci ha indubbiamente premiati perché ci ha permesso di allungare il periodo di fruizione dei rifugi in alta quota con il conseguente svolgimento delle attività alpinistiche, molto intense e costanti per quasi tutta l'estate, grazie proprio all'ottima condizione dei nostri ghiacciai" sottolinea Daniel Grosjacques, direttore amministrativo di Monterosa spa.



