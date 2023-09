La Cittadella della Bassa Valle apre le sue porte

La Cittadella Bassa Valle è pronta ad aprire definitivamente le sue porte. Sabato 23 settembre è prevista l'inaugurazione della struttura di via Luigi Barone 12 a Verrès, nel complesso edilizio Brambilla, che si pone come polo aggregativo dei giovani della Bassa Valle, con attività, eventi e spazi a disposizione.

Il taglio del nastro avverrà alle 11. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 19, musica con dj set e diverse attività ricreative come giochi da tavolo e freccette, slackline e un workshop di scrittura creativa e di arti visive.

La Cittadella Bassa Valle "è il nuovo polo giovanile nato da una co-progettazione - si legge in una nota - tra la Regione Valle d'Aosta e il Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta, il Consorzio Trait d'Union, il Centro regionale sportivo Libertas ed altri enti partner. Si tratta di una grande opportunità per valorizzare il mondo giovanile e quello del volontariato in un importante gioco di squadra tra enti del terzo settore, istituzioni e società civile".



