Caro affitti Arer, flash mob di protesta sotto Palazzo regionale

Un flash mob di protesta contro il rincaro degli affitti delle case popolari Arer. L'iniziativa - in programma il 27 settembre dalle 10.30 alle 11.30 sotto il Palazzo della Regione - è promossa dall'Associazione Quartiere Cogne.

"Proprio in questa situazione di grave crisi economica - si legge in una nota - ci stiamo chiedendo come è possibile che ci siano questi aumenti indiscriminati". L'associazione comunica inoltre che la manifestazione è stata autorizzata dalle autorità preposte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA