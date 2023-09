Cambiamenti climatici e comunità eque, psicologi a confronto

"Immaginare comunità eque, promuovere cambiamenti sostenibili" è il titolo del 14/o convegno nazionale della Società italiana di psicologia di comunità che si svolge ad Aosta fino al 23 settembre.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta e con il patrocinio dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta e della Società italiana psicologia della salute.

Al simposio partecipano circa 130 docenti, ricercatori e professionisti, che "si confrontano in sessioni di studio e presentazioni di ricerche su tematiche legate all'attualità, tra cui cambiamenti climatici, volontariato e partecipazione, welfare di comunità, social media e comunità locali, marginalità e disuguaglianze sociali, processi di convivenza tra culture, rigenerazione urbana, servizi territoriali e approccio psicologico di comunità".

"Per l'Università della Valle d'Aosta è importante ospitare un convegno nazionale di settore - ha spiegato il referente scientifico di Univda, Luca Scacchi - perché conferma e consolida il ruolo scientifico del nostro ateneo nel sistema universitario italiano. È anche significativo ospitare un congresso sui temi dei cambiamenti sostenibili e delle comunità eque, che intrecciano proprio la storia e le caratteristiche della nostra Valle, che ha sviluppato comunità plurali e ospitanti e che vive quotidianamente i cambiamenti climatici e le sue conseguenze sociali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA